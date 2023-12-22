Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей

В нынешнем году из бюджета выделят около 8 млрд рублей на поддержку аграриев.

Правительство России расширило меры поддержки сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в 2023 году субсидия для фермерских хозяйств составила более 6 млрд рублей. В нынешнем году правительство выделит еще около 8 млрд рублей на поддержку аграриев. Отмечается, что регионы самостоятельно будут определять приоритетные для них сферы деятельности, чтобы возмещать аграриям часть понесенных затрат.

Рассчитываем, что благодаря принятым решениям еще больше наших граждан смогут организовать собственное дело. И люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 10 млрд рублей на ремонт участков федеральных автодорог в регионах.

Видео: Правительство России