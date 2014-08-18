Правительство выделило 10 млрд рублей на ремонт участков федеральных автодорог в регионах

Выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей уже в 2024 году.

Правительство России выделило 10 млрд рублей на капитальный ремонт участков федеральных автодорог в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Ремонтые работы будут идти на трассах в Орловской, Ленинградской, Вологодской областях, а также в республиках Дагестан и Карелия. Кроме того, планируется расширить участок дороги М-9 "Балтия" в Тверской области с целью обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей уже в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит принимать меры для поддержания устойчивости космической отрасли в условиях санкций.

Видео: Правительство России