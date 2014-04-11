Правительство продолжит принимать меры для поддержания устойчивости космической отрасли в условиях санкций

В бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено более 240 млрд рублей ежегодно на финансирование данной отрасли.

Правительство России продолжит принимать меры для поддержания устойчивости космической отрасли в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

По его словам, в бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено более 240 млрд рублей ежегодно на финансирование данной отрасли. Глава правительства отметил важность оперативной корректировки параметров принятых федеральных проектов. Также Мишустин заявил о необходимости выстроить грамотную работу со специалистами и молодежью, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров.

Уверен, есть все возможности и ресурсы, чтобы справиться с текущими вызовами и надежно обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, арктическую зону, качественной связью и услугами интернета. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на 2024–2026 годы.

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