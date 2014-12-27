Правительство подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на 2024–2026 годы

В подписанном распоряжении утверждается план ее реализации, а также уточняются направления по развитию системы управлениями рисками.

Правительство России подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на 2024–2026 годы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В подписанном распоряжении утверждается план реализации Концепции, а также уточняются направления по развитию системы управлениями рисками. Мишустин отметил, что для расширения применения механизмов досудебного урегулирования необходимо привлекать управляющие компании. По его словам, это позволит как можно скорее находить способ разрешения конфликта в интересах граждан.

Ранее мы сообщали, что правительство актуализировало стратегическое направление в цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования.

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