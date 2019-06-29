Правительство актуализировало стратегическое направление в цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования

Работа по созданию единого цифрового пространства будет сопровождаться постепенным переходом на отечественные программные продукты.

Правительство России актуализировало стратегическое направление в цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, создание единого цифрового пространства для решения задач в данной области является одной из главных целей направления. Оно будет сформировано путем интеграции десяти ведомственных информационных систем на базе платформы "ГосТех". Также Мишустин заявил, что работа по созданию единого цифрового пространства будет сопровождаться постепенным переходом на отечественные программные продукты.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников.

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