Правительство направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.

Правительство России дополнительно направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС. Глава правительства отметил, что в 2024 году по предварительному прогнозу в медучреждения придут работать более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову держать под личным контролем оперативное доведение средств.

Ранее Мишустин заявил, что Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР.

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