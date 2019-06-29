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Правительство направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников

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Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.

Правительство России дополнительно направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС. Глава правительства отметил, что в 2024 году по предварительному прогнозу в медучреждения придут работать более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову держать под личным контролем оперативное доведение средств.

Ранее Мишустин заявил, что Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР.

Видео: Правительство России

Теги: медицина, михаил мишустин, оплата труда, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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