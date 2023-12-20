Мишустин: Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР

По его словам, развитие прямых контактов между людьми и знакомство с традициями будут способствовать укреплению дружбы.

Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с Китаем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Глава правительства отметил, что развитие прямых контактов между людьми и знакомство с традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы двух народов. Мишустин поблагодарил лидера КНР и всех китайских коллег за доброе отношение и конструктивную совместную работу.

Ранее Мишустин заявил, что правительства России и Китая с опережением выполняют поставленные задачи.

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