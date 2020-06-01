Мишустин: правительства России и Китая с опережением выполняют поставленные задачи

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина справилось с непростыми внешними вызовами

Правительства России и Китая с опережением выполняют поставленные задачи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По его словам, в текущем году торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина справилось с непростыми внешними вызовами и вышло на новый уровень. Мишустин отметил, что взаимный товарооборот между странами составил почти 18 трлн рублей. Кроме того, страны почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах.

Ранее Си Цзиньпин отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и Китая.

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