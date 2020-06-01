По словам китайского лидера, для развития отношений двух стран заложен крепкий фундамент.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и Китая. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

По словам китайского лидера, для развития отношений двух стран заложен крепкий фундамент. Он подчеркнул, что укрепляются возможности Пекина и Москвы противостоять рискам. Также Си Цзиньпин заявил, что в ноябре 2023 года с опережением установленного ранее главами двух стран срока была выполнена задача по увеличению объема двусторонней торговли. Показатель составил более 218 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин.

Видео: Правительство России