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Си Цзиньпин отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и Китая

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По словам китайского лидера, для развития отношений двух стран заложен крепкий фундамент.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и Китая. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

По словам китайского лидера, для развития отношений двух стран заложен крепкий фундамент. Он подчеркнул, что укрепляются возможности Пекина и Москвы противостоять рискам. Также Си Цзиньпин заявил, что в ноябре 2023 года с опережением установленного ранее главами двух стран срока была выполнена задача по увеличению объема двусторонней торговли. Показатель составил более 218 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин.

Видео: Правительство России

Теги: китай, председатель кнр, россия, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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