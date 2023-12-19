Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
В аэропорту китайской столицы Мишустина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Глава правительства проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Также у Мишустина запланированы переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.
Ранее мы сообщали, что Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия".
Видео: Правительство России
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