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Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин

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Глава правительства проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

В аэропорту китайской столицы Мишустина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Глава правительства проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Также у Мишустина запланированы переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее мы сообщали, что Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия".

Видео: Правительство России

Теги: визит, михаил мишустин, пекин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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