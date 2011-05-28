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Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"

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Премьер-министры осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ посетил выставку "Россия", которая проходит в ВНДХ. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустин вместе с коллегами осмотрел экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Первый стенд был посвящен Свердловской области, в котором отметили развитие территории через призму промышленности. Затем премьеры изучили экспозицию Челябинской области, в которых показали макеты главных достопримечательностей и промышленного потенциала. Кроме того, гостям показали стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где им продемонстрировали концепцию Северной столицы и ключевые отрасли региона.

Ранее мы сообщали, что в России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса.

Видео: Правительство России

Теги: вднх, выставка россия, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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