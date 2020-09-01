В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Кабмин РФ считает, что мораторий показал свою эффективность.

Российское правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса. Соответствующее заявление на оперативном заседании с членами кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что мораторий хорошо себя зарекомендовал.

Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, сто с предложением продлить мораторий в конце ноября текущего года выступил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Политик подчеркнул, что исключение составляют объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Для других категорий предприятий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, а на внеплановые - действует до конца 2023-го.

Мишустин: Россия расширяет внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран.

Фото и видео: Правительство России