В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Российское правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса. Соответствующее заявление на оперативном заседании с членами кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что мораторий хорошо себя зарекомендовал.
Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Напомним, сто с предложением продлить мораторий в конце ноября текущего года выступил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Политик подчеркнул, что исключение составляют объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Для других категорий предприятий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, а на внеплановые - действует до конца 2023-го.
Мишустин: Россия расширяет внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран.
Фото и видео: Правительство России
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