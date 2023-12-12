Мишустин: Россия расширяет внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран

Россия продолжает расширять внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности
По его словам, вопреки санкционному давлению идет укрепление сотрудничества с конструктивно настроенными странами. К таковым относятся члены ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и других организаций. Мишустин отметил, что за девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%. Глава правительства добавил, что к 2030 году доля дружественных стран в товарообороте России может преодолеть планку в 90%.
Ранее Мишустин заявил, что во втором конкурсе на создание передовых инженерных школ приняли участие 73 вуза страны.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все