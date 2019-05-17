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Мишустин: во втором конкурсе на создание передовых инженерных школ приняли участие 73 вуза страны

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Эти школы будут оснащены лабораториями, опытными производствами, интерактивными комплексами и современным оборудованием.

Во втором конкурсе на создание передовых инженерных школ приняли участие 73 вуза страны. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительств, цель создания передовых инженерных школ заключается в обеспечении высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики квалифицированными кадрами. Эти школы будут оснащены лабораториями, опытными производствами, интерактивными комплексами и современным оборудованием.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023–2024 годы.

Видео: Правительство России

Теги: инженерные школы, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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