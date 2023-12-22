Лихачев: общая выручка Росатома без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей

По его словам, результаты 2023 года для госкорпорации стали рекордными по всем направлениям.

Общая выручка Росатома без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, результаты 2023 года для Росатома стали рекордными по всем направлениям. Лихачев уточнил, что среднегодовой прирост за последние три года составил около 34% по выручке.

Особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета – более 80% в год. Алексей Лихачев, гендиректор Росатома

Ранее Мишустин призвал контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов.

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