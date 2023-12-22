Лихачев: общая выручка Росатома без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей

Общая выручка Росатома без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, результаты 2023 года для Росатома стали рекордными по всем направлениям. Лихачев уточнил, что среднегодовой прирост за последние три года составил около 34% по выручке.
Особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета – более 80% в год.
Алексей Лихачев, гендиректор Росатома
Ранее Мишустин призвал контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов.
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