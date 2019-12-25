Число барбершопов в Петербурге выросло на 40% за три года

При росте цен на 16% выручка салонов упала на 16%.

В Санкт‑Петербурге за последние три года количество барбершопов увеличилось почти на 40% – с 649 до 885 точек. Такие данные приводит сервис 2ГИС. Одновременно число традиционных парикмахерских сократилось на 3,5%. В целом по городам‑миллионникам общее количество заведений индустрии красоты выросло на треть, причём основной прирост обеспечен именно сегментом мужских салонов – здесь увеличение составило 43% (до 5 тыс. объектов), пишет Business FM Петербург.

Однако финансовая картина оказалась менее радужной. По расчётам аналитиков компании "Эвотор", средний чек в специализированных мужских салонах за тот же период вырос на 16% – до 2 200 рублей. Но число транзакций в расчёте на одну точку сократилось на 28%, что привело к падению выручки на 16%.

Участники рынка связывают это со снижением реальных доходов населения. Клиенты не отказываются от стрижек полностью, но меняют модель потребления: вместо двух услуг за один визит ограничиваются одной, либо переходят в более бюджетные заведения. По данным Т‑Банка, мужчины стали реже позволять себе посещение специализированных салонов. В Петербурге средней заработной платы, по подсчётам 2ГИС, хватило бы на 15 визитов в месяц, однако фактическая частота посещений снижается. Стоимость обычной стрижки оценивается примерно в 2 000 рублей, оформление бороды – около 1 500 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор избежал тюрьмы, полностью погасив долг в 269 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV