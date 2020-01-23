Гендиректор избежал тюрьмы, полностью погасив долг в 269 млн рублей в Петербурге

Следователи вернули в бюджет 417 млн через уголовное преследование.

Петербургская компания выплатила в бюджет более 417 млн рублей после того, как против её гендиректора возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Следствие установило, что с января по сентябрь 2024 года руководитель организации подавал декларации с ложными сведениями о вычетах НДС. В результате бюджет недополучил более 269 млн рублей. После возбуждения дела следователи добились погашения задолженности. Компания полностью выплатила недоимку, а также пени и штрафы. Итоговая сумма превысила 417 млн рублей.

Поскольку ущерб был возмещён в полном объёме, уголовное дело прекратили. В СК отметили, что такой механизм стимулирует бизнес оперативно закрывать долги перед государством. В данном случае предприниматель избежал уголовной ответственности, но его компания понесла серьёзные финансовые потери.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

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