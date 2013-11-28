Правительство утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023–2024 годы

В плане также предусмотрены меры помощи в трудоустройстве участникам спецоперации, которые получили инвалидность.

Правительство России утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023–2024 годы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, во всех регионах страны должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием. Кроме того, в плане предусмотрены меры помощи в трудоустройстве участникам спецоперации, которые получили инвалидность. Мишустин отметил, что реализация мероприятий плана даст возможность людям с особенностями и ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными и независимыми.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями.

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