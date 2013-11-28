Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, со следующего года перечень таких продуктов расширится на восемь позиций. Всего в обновленном документе будут 111 наименований. Мишустин напомнил, что перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике.
Ранее Мишустин сообщил, что регионы Дальнего Востока и Арктики получат 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута.
Видео: Правительство России
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