Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Всего в обновленном документе будут 111 наименований.

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, со следующего года перечень таких продуктов расширится на восемь позиций. Всего в обновленном документе будут 111 наименований. Мишустин напомнил, что перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике.

Ранее Мишустин сообщил, что регионы Дальнего Востока и Арктики получат 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута.

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