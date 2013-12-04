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Мишустин: регионы Дальнего Востока и Арктики получат 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута

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Глава правительства отметил, что данные меры компенсируют теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива.

Регионы Дальнего Востока и Арктики получат около 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Топливо пойдет на пополнение резервных запасов на ТЭЦ и котельных в Камчатском крае и Мурманской области. Мишустин отметил, что данные меры компенсируют теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечат теплом дома, социальные объекты и предприятия.

Ранее мы сообщали, что правительство направит около 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки МСП.

Видео: Правительство России

Теги: арктика, дальний восток, мазут, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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