Мишустин: регионы Дальнего Востока и Арктики получат 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута

Глава правительства отметил, что данные меры компенсируют теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива.

Регионы Дальнего Востока и Арктики получат около 4,5 млрд рублей на закупку топочного мазута. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Топливо пойдет на пополнение резервных запасов на ТЭЦ и котельных в Камчатском крае и Мурманской области. Мишустин отметил, что данные меры компенсируют теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечат теплом дома, социальные объекты и предприятия.

Ранее мы сообщали, что правительство направит около 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки МСП.

Видео: Правительство России