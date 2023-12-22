В магазине на Звездной улице петербуржец выхватил из рук пенсионерки 5 тыс. рублей

Мужчина ограбил пожилую горожанку при передаче денег кассиру.

Полиция Московского района задержала мужчину, который подозревается в магазинном грабеже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 25 апреля от заместителя директора магазина, расположенного в доме 16 по Звездной улице, поступила информация о том, что один из посетителей, при передаче денег кассиру, выхватил из рук 76-летней пенсионерки 5 тыс. рублей и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 1 по Звездной улице 27 апреля оперативники по подозрению в совершении этого преступления задержали 31-летнего безработного петербуржца.

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Фото: Piter.TV