За сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Ленобласти

Огонь уничтожил два жилых дома, сарай и баню, а также гараж и грузовой автомобиль.

За последние дежурные сутки пожарно-спасательные отряды выезжали на тушение пяти возгораний. Дважды горело в Сланцевском районе, а также в Выборгском, Кингисеппском и Гатчинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Огонь уничтожил два жилых дома, сарай и баню, а также гараж и грузовой автомобиль.

Помимо этого, пожарным пришлось участвовать в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе на территории поселка Лебяжинское. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что в Рощино машина с пятью пьяными подростками съехала в реку.

Фото: Piter.TV