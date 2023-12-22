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За сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Ленобласти
Сегодня, 17:41
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За сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Ленобласти

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Огонь уничтожил два жилых дома, сарай и баню, а также гараж и грузовой автомобиль.

За последние дежурные сутки пожарно-спасательные отряды выезжали на тушение пяти возгораний. Дважды горело в Сланцевском районе, а также в Выборгском, Кингисеппском и Гатчинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Огонь уничтожил два жилых дома, сарай и баню, а также гараж и грузовой автомобиль.

Помимо этого, пожарным пришлось участвовать в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе на территории поселка Лебяжинское. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что в Рощино машина с пятью пьяными подростками съехала в реку.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, пожары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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