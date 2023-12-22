В Рощино машина с пятью пьяными подростками съехала в реку

За рулем автомобиля находился 15-летний школьник. Он привлек внимание полиции своим опасным стилем вождения.

Автомобиль с пятью подростками упал в реку Рощинка под Выборгом и утонул. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Известно, что в машине марки Skoda находились пятеро подростков. Двое из них сумели самостоятельно выбраться из затонувшей машины и добраться до берега до прибытия спасателей. Водолазной группе удалось спасти еще двух подростков, но, к сожалению, оба мальчика погибли. Их тела были переданы полиции. В настоящее время продолжаются поиски третьего погибшего.

Пострадавшие были доставлены в больницу с переохлаждением. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное. У 17-летнего подростка диагностировали повреждение левого плечевого сустава и множественные ссадины, а у 14-летнего - закрытый перелом левого бедра и ссадины.

За рулем автомобиля находился 15-летний школьник. Он привлек внимание полиции своим опасным стилем вождения. Подросток проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться. После непродолжительной погони, полиция остановилась у моста через Рощинку. Рядом с этим местом они обнаружили двух мокрых подростков, которые рассказали, что их друг потерял управление над машиной, и она упала в реку.

По предварительным данным, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольные напитки они приобрели в местном магазине. Полиция проводит проверку магазина по факту продажи алкоголя несовершеннолетним и выясняет, каким образом подросток получил доступ к управлению автомобилем.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти подтвердила, что на месте происшествия находится заместитель Выборгского прокурора, который координирует работу спасателей и правоохранительных органов. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП с иномаркой произошло под Сланцами.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области