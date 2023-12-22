Смертельное ДТП с иномаркой произошло под Сланцами

Около 14:05 на девятом километре автодороги "Большие Поля - Пустой конец" 37-летний водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги.

Авария с летальным исходом произошла 10 мая, в Сланцевском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля "Фольксваген" потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет.

Около 14:05 на девятом километре автодороги "Большие Поля - Пустой конец" 37-летний водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги. В результате аварии погибли три человека: водитель и два его пассажира в возрасте 36 и 37 лет.

По данному факту проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти