В ДТП на Мойке погибла преподаватель СПбГУ

Тамара Горчакова была филологом-русистом, выпускницей Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.

В результате аварии на Поцелуевом мосту погибла преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Согласно сообщению, в этой аварии погибло семь человек, среди которых была Тамара Горчакова. Она была филологом-русистом, выпускницей Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.

После выхода на пенсию Тамара Александровна продолжила сотрудничество с университетом. В течение более пяти лет она работала преподавателем дополнительной образовательной программы "Русский язык как иностранный. Основной курс" и помогала иностранным абитуриентам подготовиться к поступлению в российские вузы.

Пресс-служба университета отметила, что коллеги помнят Горчакову как опытного специалиста, замечательного друга и человека, всегда готового помочь и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями. Они выразили соболезнования семье, родным и близким Тамары Александровны.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком