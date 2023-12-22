Водитель озвучил причину падения автобуса в Мойку в Петербурге

Автобус был доставлен на базу в Кингисепп Ленобласти, где специалисты изучают его состояние для определения причин аварии.

Причиной падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге стала неисправность тормозной системы, как сообщил водитель транспорта следователям. Об этом рассказал источник РЕН ТВ.

Мужчина дал показания по этому делу: также были проведены обыски в компании-перевозчике, где изъяли медицинские справки, документы о прохождении технического осмотра, путевые листы и лицензии. Автобус был доставлен на базу в Кингисепп Ленобласти, где специалисты изучают его состояние для определения причин аварии.

Владельцы транспортного средства утверждали, что автобус был полностью исправен и прошел технический осмотр перед выездом. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы продолжают нести цветы к месту падения автобуса в Мойку.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком