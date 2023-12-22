Петербуржцы продолжают нести цветы к месту падения автобуса в Мойку

Кроме того, на место происшествия приехали службы для восстановления забора, который был разрушен автобусом.

Жители Петербурга продолжают приходить на Поцелуев мост, чтобы оставить цветы в память о трагедии с автобусом. По последней информации, в результате аварии погибло семь человек. Водитель все еще находится в больнице, где ему была сделана срочная операция, пишет "Петербургский дневник".

Люди начали приносить цветы на Поцелуев мост ещё накануне вечером. Сегодня там можно увидеть много гвоздик. Кроме того, на место происшествия приехали службы для восстановления забора, который был разрушен автобусом.

ДТП случилось днем в пятницу, 10 мая. На видео, снятых свидетелями и экстренными службами, видно, как автобус, поворачивая на мост, столкнулся с каршерингом, затем снес ограждение и упал в воду. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее стал известен список погибших и пострадавших при падении автобуса с моста в Петербурге.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"