На набережной Мойки автобус с людьми упал в воду

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

Сегодня днем, 10 мая, на набережной Мойки автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. В результате случившегося автобус с людьми упал в воду с моста. Инцидент произошел у ома 69 по Большой Морской улице. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Пострадавших достают из воды, передал губернатор города в своем tg-канале. Подробности уточняются.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком