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На набережной Мойки автобус с людьми упал в воду
Сегодня, 14:00
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На набережной Мойки автобус с людьми упал в воду

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По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

Сегодня днем, 10 мая, на набережной Мойки автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. В результате случившегося автобус с людьми упал в воду с моста. Инцидент произошел у ома 69 по Большой Морской улице. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком". 

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Пострадавших достают из воды, передал губернатор города в своем tg-канале. Подробности уточняются. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: автобус упал в реку, мойка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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