Выживший пассажир утонувшего в Мойке автобуса отсудил 1,5 млн рублей

Суд взыскал компенсацию с перевозчика и водителя автобуса.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск единственного выжившего пассажира автобуса, упавшего в Мойку в мае 2024 года. Александр Тверитнев взыскал 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда с перевозчика ООО "Такси" и водителя Рахматшоха Курбонова, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд постановил, что Курбонов выплатит истцу 500 тысяч рублей, а компания-перевозчик – 1 миллион. В трагедии погибла гражданская супруга Тверитнева, с которой они планировали свадьбу. Сам мужчина получил тяжелые травмы, едва не лишился зрения и серьезно подорвал психическое здоровье.

В разговоре с КП-Петербург Александр затруднился оценить решение суда. Он отметил, что потеря семьи несоизмерима с деньгами, и выразил сомнение, выплатят ли вообще назначенную сумму. По его словам, представители перевозчика на заседании пытались оспорить требования, ссылаясь на отсутствие средств. Водитель участвовал в процессе по видеосвязи из колонии, признал все доводы адвоката и просил рассматривать дело без него.

Напомним, трагедия произошла 10 мая 2024 года на Поцелуевом мосту. Водитель-мигрант, не выспавшийся после ночной смены, превысил скорость и не справился с управлением. Автобус пробил ограждение и рухнул в воду, утонув за считанные секунды. Погибли семь человек, спаслись только водитель и Тверитнев, которого вытащили очевидцы. Позже Курбонова приговорили к шести годам колонии за нарушение ПДД и еще к шести за незаконную легализацию мигрантов. Начальник автоколонны, выпустивший уставшего водителя на линию, также получил пять лет.

После происшествия у компании "Такси" изъяли все маршруты, фирма закрылась и находится в стадии ликвидации. Контроль за водителями ужесточили, однако проблема переработок и недосыпа среди водителей общественного транспорта, по мнению депутатов, остается нерешенной.

