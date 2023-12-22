Известно, что в автобусе, упавшем в реку, было 20 пассажиров. Один человек погиб.

Стали известны подробности ДТП с автобусом, который упал с моста в Петербурге. Как сообщили в tg-канале "112", водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство зацепило авто каршеринга, пробило ограждение и рухнуло в реку. Подробности уточняются.

Известно, что в автобусе, упавшем в реку, было 20 пассажиров. На помощь пассажирам бросились случайные прохожие. Позже прибыли и спасатели. Они продолжают доставать людей из затопленного салона автобуса. Известно, что один человек погиб. Еще пятеро попали в больницу. Информация о состоянии пассажиров уточняется.

Правоохранители проводят проверку. На месте случившегося работают полицейские.

Ранее мы писали, что спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП.

Видео: Telegram / 112