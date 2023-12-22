В Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого автобус упал в реку

Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов.

В Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП, в результате которого пассажирский автобус упал в реку. В салоне находилось 20 человек, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Известно, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. По предварительным данным, перед этим пассажирский транспорт столкнулся с каршерингом.

Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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Видео: Telegram / МЧС России