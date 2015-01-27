В Петербурге осудили еще одного фигуранта дела об упавшем в Мойку автобусе

Пять лет колонии получил ответственный за безопасность рейсов после трагедии на Мойке.

В Санкт-Петербурге вынесен новый приговор по делу об автобусе, упавшем в реку Мойку весной 2024 года. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд признал виновным Джахангира Халилова, который занимал должность ответственного за обеспечение безопасности пассажирских перевозок в компании "Такси". Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года Халилов составил график работы водителей, где был указан водитель автобуса Рахматшох Курбонов. При этом, по данным суда, "Халилов не обеспечил водителю положенный отдых не менее 11 часов между сменами", что стало нарушением требований безопасности.

Сам осуждённый вину не признал, заявив, что допустил ошибку при составлении графика. Суд также лишил Халилова права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности перевозок, сроком на три года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в парке "Сан-Галли" 19-летний выстрелил в нетрезвого друга из аэрозольного пистолета.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга