В парке "Сан-Галли" 19-летний выстрелил в нетрезвого друга из аэрозольного пистолета

У подозреваемого изъят травматический пистолет, его 17-летний знакомый госпитализирован.

Сотрудниками полиции Центрального района задержан 19-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в стрельбе из аэрозольного пистолета в парке "Сан-Галли". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 2 ноября около 21:20 на Лиговском проспекте. По поступившему в дежурную часть сообщению о стрельбе в общественном месте, наряд полиции незамедлительно выехал на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Черняховского были задержаны двое местных жителей 19 и 17 лет. У старшего из них изъят аэрозольный пистолет. Несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в медицинское учреждение.

В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганских действий. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что агрессивный петербуржец обозвал девочку-подростка и швырнул в стену её собаку.

Фото: Piter.TV