Агрессивный петербуржец обозвал девочку-подростка и швырнул в стену её собаку

Родители девочки подали заявление в полицию.

В подъезде дома на улице Маршала Говорова в Петербурге произошел конфликт между жильцами, в ходе которого мужчина швырнул собаку о бетонную стену. Видео инцидента активно распространяется в Telegram-каналах.

Как рассказала в беседе с "Пятым каналом" 16-летняя хозяйка собаки Александра, инцидент всё случилось в начале ноября. По ее словам, она возвращалась с прогулки с питомцем и столкнулась в подъезде с мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Она не захотела ехать с ним в лифте, тогда мужчина начал угрожать, а после схватил собачку за поводок и швырнул о стену.

Собака побежала вперед, но я успела ее оттянуть назад. Мужчина увидел это, открыл дверь, пропустил меня. Я сказала: "Спасибо", на что он обозвал меня. Он остановил меня и сказал, что нужно следить за собакой, иначе она не доживет до квартиры. Александра, пострадавшая хозяйка

Сам предполагаемый участник конфликта в комментариях СМИ утверждал, что собака проявила агрессию, а он "хотел защитить девушку", ещё одну жительницу дома, которая выходила из лифта. Родители подростка подали заявление в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 17-летний "художник" попал в полицию за запрещенные рисунки на историческом здании.

Видео: Telegram / Мегаполис