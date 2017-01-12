Пьяного петербуржца с автоматом задержали у школы на проспекте Науки

Сотрудники школы заметили мужчину и нажали кнопку тревожной сигнализации.

В четверг, 20 октября, наряд вневедомственной охраны задержал пьяного мужчину с автоматом на проспекте Науки. Он был у школы №88, пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Сотрудники школы заметили мужчину и нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно задержали 51-летнего мужчину. По предварительной информации, автомат охолощенный. Петербуржца доставили в отдел полиции.

Ранее из Петербурга с 1 ноября запустят прямой рейс в Шарм-эль-Шейх. В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.