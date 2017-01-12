Пьяного петербуржца с автоматом задержали у школы на проспекте Науки

В четверг, 20 октября, наряд вневедомственной охраны задержал пьяного мужчину с автоматом на проспекте Науки. Он был у школы №88, пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
Сотрудники школы заметили мужчину и нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно задержали 51-летнего мужчину. По предварительной информации, автомат охолощенный. Петербуржца доставили в отдел полиции.
Ранее из Петербурга с 1 ноября запустят прямой рейс в Шарм-эль-Шейх. В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
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