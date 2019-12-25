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Из Петербурга с 1 ноября запустят прямой рейс в Шарм-эль-Шейх
Сегодня, 16:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга с 1 ноября запустят прямой рейс в Шарм-эль-Шейх

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В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю.

С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю: по вторникам в 13:20 и по субботам в 13:35. Вылет в Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам в 12:35. В Airbus A320, который будет перевозить пассажиров, вмещается 175 мест. Билеты на рейс доступны в составе туристического пакета.

Также авиакомпания AlMasria Universal Airlines летает из Петербурга в Хургаду.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, шарм-эль-шейх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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