Из Петербурга с 1 ноября запустят прямой рейс в Шарм-эль-Шейх

В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю.

С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

В Египет из Северной столицы можно будет улететь дважды в неделю: по вторникам в 13:20 и по субботам в 13:35. Вылет в Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам в 12:35. В Airbus A320, который будет перевозить пассажиров, вмещается 175 мест. Билеты на рейс доступны в составе туристического пакета.

Также авиакомпания AlMasria Universal Airlines летает из Петербурга в Хургаду.

Фото: Piter.tv