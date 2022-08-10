В Пулково встретили первый рейс из Хургады водной аркой

Перелёты осуществляются компанией AlMasria в двух направлениях.

Во вторник, 9 августа, в Северной столице встретили первый прямой рейс из Хургады. Лайнеры авиакомпании AlMasria с этого момента будут вылетать из аэропорта Пулково и обратно. Как сообщила пресс-служба петербургской воздушной гавани, самолёт с берегов Красного моря встретили традиционной водной аркой.

Отмечается, что маршрут Хургада – Петербург – Хургада будет выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. В будний день Airbus A320 доставит пассажиров в Пулково к 16:55, а в выходной — к 13:30, а вылеты из Хургаду будут осуществляться в 17:55 и 14:30 соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что с августа Ecolines и Lux Express увеличат число автобусных рейсов в Финляндию.

Видео: ВКонтакте / Аэропорт Пулково