С августа Ecolines и Lux Express увеличат число автобусных рейсов в Финляндию

Рейс из Хельсинки в 23:50 станет ежедневным.

С августа автобусные компании увеличат число рейсов из Петербурга в Хельсинки. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в компаниях.

Так, Lux Express с 1 августа запускает дополнительные ночные рейсы. Из Петербурга автобус отправится в 23:30, их Хельсинки – в 22:30. Кроме того, ежедневным станет рейс из Хельсинки в 23:50, который выполнялся с четверга по воскресенье.

С 6 августа Ecolines открывает утренние рейсы из Петербурга в Хельсинки, а в обратном направлении увеличивается количество дневных отправлений. Компания приняла это решение в связи со снятием Финляндией и Россией ранее введенных ограничений на пересечение сухопутных границ и резким увеличением пассажиропотока.

Ранее ЗСД будет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ. С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля проезд по центральной части ЗСД будет бесплатным.

Фото: Вконтакте / Lux Express