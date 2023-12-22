Новые автобусные маршруты из Петербурга в Таллин вводят Ecolines и Lux Express

Это связано с закрытием на ночь контрольно-пропускного пункта "Нарва — Ивангород".

Перевозчики Ecolines и Lux Express вводят новые маршруты и меняют расписание автобусов из Петербурга в Таллин и обратно. Это связано с закрытием на ночь контрольно-пропускного пункта (КПП) "Нарва — Ивангород".

Lux Express отменяет ночные рейсы. Поездки из Таллина в город на Неве будут осуществляться в 06:00, 07:00, 08:00, 10:15, 11:15, 14:30 и 15:45, а в обратном направлении – в 07:30, 08:45, 12:45, 13:15, 16:00, 17:15.

С 15 мая текущего года Ecolines открывает маршрут Петербург — Псков — Таллин. Граница будет пересекаться через КПП "Шумилкино". Из Северной Столицы и Таллина автобусы будут выезжать ежедневно в 21:00, до конечной остановки рейсы доберутся в 08:45.

Напомним, что границу с Эстонией пассажиры продолжают пересекать пешком. Со стороны этой страны их ожидает другой автобус.

Фото: пресс-служба Ecolines