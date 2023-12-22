Схему проезда автобусов по маршруту Петербург — Таллин изменят с 1 февраля

Останется по три рейса в день в каждую сторону.

С 1 февраля пассажиры автобуса, следующего из Петербурга в Таллин и обратно, будут выходить в Ивангороде и пересекать границу России и Эстонии пешком. Об этом сообщили в пресс-службах перевозчиков Lux Express и ECOLINES изданию "РБК Петербург".

Останется по три рейса в день в каждую сторону. Путешественники будут ездить из Петербурга до "Ивангорода" на одном автобусе, пересекать границу пешком и на территории Эстонии пересаживаться на другой автобус. То же – с поездками в Ригу. В Латвию осуществят по два рейса.

Кроме того, с 1 февраля на реконструкцию закроется автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе Ленобласти и Эстонии. Пешеходный переход через границу останется действующим.

Ранее мы рассказывали о том, что ECOLINES запускает автобусные рейсы Петербург — Рига.

Фото: ВКонтакте / ECOLINES