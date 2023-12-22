ECOLINES запускает автобусные рейсы Петербург — Рига

Автобусы из города на Неве с остановками в Пскове и Луге будут отправляться ежедневно в 22:00, а из Риги – в 20:00.

С 1 февраля компания ECOLINES запустит автобусные рейсы маршрутом Петербург — Псков — Рига. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика 15 января.

Автобусы из города на Неве с остановками в Пскове и Луге будут отправляться ежедневно в 22:00, а из Риги – в 20:00.

Кроме того, пассажиры, которые приобретали билеты на отмененные рейсы в Хельсинки, могут обменять их на билеты в Латвию. Перерегистрация возможна и на перевозки в Таллин.

ECOLINES и Lux Express приостановили автобусное движение между Россией и Финляндией с 15 декабря. Решение связано с постановлением финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) из-за мигрантов из третьих стран.

Фото: пресс-служба ECOLINES