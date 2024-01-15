Съемки "Минотавра" Андрея Звягинцева стартуют осенью в Риге

Режиссер проводит актерский кастинг.

Российский режиссер Андрей Звягинцев готовится к созданию нового фильма. Съемки картины "Минотавр" стартуют в сентябре текущего года в Риге. Об этом стало известно из описания на сайте компании Arte France Cinema, которая поддерживает новый проект автора.

Новый фильм Звягинцева расскажет о директоре российской компании, который собирается уволить несколько сотрудников и вместе с тем обнаруживает измену жены.

Согласно описанию Arte France Cinema, лента предстанет как "интимная драма, снятая [режиссером] в изгнании". Сам автор характеризует фильм как "политическую басню между криминальным триллером и классической трагедией". Сюжет картины будет разворачиваться в контексте событий современной России.

Сценаристом проекта значится сам Андрей Звягинцев, а также Семен Ляшенко. В настоящий момент режиссер проводит актерский кастинг.

Ранее стало известно, что Скончался легендарный звукорежиссер "Ленфильма" Владимир Персов.

Фото: Википедия / DedaSasha