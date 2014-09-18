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В Риге демонтировали памятник Пушкину

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В Латвии рассказали, чем обусловлено данное решение со стороны местных властей.

Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину демонтирован в столице Латвии Риге. Об этом рассказали представители местной городской думы. Известно, что позже монумент будет отправлен в музей. Депутаты пояснили, что решение властей связано с тем, что еще в 2009 году совет по сохранению и развитию исторического центра и государственная инспекция не одобрили нахождение памятника в парке Кронвалда. Эксперты советовали выбрать для размещения статуи альтернативную локацию.

Рижское агентство памятников переместило скульптуру на склад, чтобы позже передать ее музею Союза художников, с которым достигнута договоренность о ее хранении и экспонировании.

сообщени е Рижской Думы

Напомним, что Совет Рижской думы по памятникам в марте 2023 года поддержал демонтаж или перенос шести памятников советского времени, установленных черте города.

Куйбышевский суд отказался пересматривать дело о сносе дома Басевича.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: александр пушкин, латвия, прибалтика, рига, снос памятника
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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