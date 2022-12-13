Куйбышевский суд отказался пересматривать дело о сносе дома Басевича

Работы на объекте продолжаются.

Куйбышевский районный суд Северной столицы отказал градозащитникам в пересмотре административного дела по иску о признании незаконным решения городского КГИОП о дворовых корпусов дома Басевича. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Напомним, что на месте исторического здания будет возведён комплекс для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. Против этого выступают многие городские активисты. В конце января 2023 года городской суд постановил отменить запрет на снос архитектурного памятника, построенного более века назад. Было принято решение о его реконструкции и передаче Академии. Однако уже через месяц КГИОП отказался включать дом в список выявленных памятников.

Работы по сносу объекта продолжаются с прошлого четверга.

Ранее мы сообщили о том, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Piter.TV