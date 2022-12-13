Снос дома Басевича разрешили в Петербурге

Куйбышевский районный суд отказал в иске градозащитников.

В судебном процессе по частичному сносу Дома Басевича и строительства вместо этого здания общежития для нужд Академии танца Бориса Эйфмана появились новые подробности. Судебным решением был отменён запрет на работы, сообщила Объединённая пресс-служба судов.

На этот раз Куйбышевский районный суд отказал в иске городских активистов к Службе Госстройнадзора и экспертизы о признании разрешения на строительство комплекса на Большой Пушкарской улице незаконным.

Напомним, что градозащитники ссылались на экспертизу СК, согласно которой реконструкцию дома можно провести без сноса.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Слепцова на Большой Конюшенной продадут за 1,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV