Особняк Слепцова на Большой Конюшенной продадут за 1,2 млрд рублей

Нынешний владелец решил продать объект спустя год после приобретения. В здании располагается креативное пространство с гостиницей, салоном красоты, магазинами и ресторанами.

Расположенный в центре Северной столицы особняк Слепцова выставили на продажу. Такое решение владелец принял спустя год после приобретения. Цена объекта составляет 1,2 млрд рублей, а его площадь равна 2588 кв. м. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Особняк расположен на Большой Конюшенной улице. Здесь проживал инженер Николай Путилов, во времена СССР в здании разместили школу. Сейчас внутри находится креативное пространство с гостиницей, салоном красоты, магазинами и ресторанами.

Текущим владельцем здания выступает ООО "Ошер", учредителем которого является Полина Кравец (ранее Аистова), которой также принадлежат 10% в одном из учредителей банка "Санкт-Петербург" ООО "Водные ресурсы. Компания отплатила ремонт фасада особняка.

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Фото: Citywalls.ru