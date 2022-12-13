Суд в Петербурге наложил временный запрет на реконструкцию дома Басевича

По решению Куйбышевского районного суда входе рассмотрения иска к Госстройнадзору, разрешение на выполнение работ по реконструкции дома Басевича временно приостановлено. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.
Правосудие обеспечило таким образом меры предварительной защиты. Ранее они заключались только в приостановке действия разрешения на строительство. До вступления решения в законную силу, разрешено провести лишь консервацию здания с укреплением конструкций.
Напомним, что Городской суд Северной столицы не всёс изменений в решение по реконструкции дома Басевича.
Ранее мы сообщили о том, что суд поддержал решение КГИОП о непризнании здания ВНИИБ памятником.
Фото: Piter.TV
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