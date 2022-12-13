Суд поддержал решение КГИОП о непризнании здания ВНИИБ памятником

За объект на 2-м Муринском проспекте борются активисты.

По решению Санкт-Петербургского городского суда, отказ городского КГИОП от включения здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в перечень выявленных памятников признан обоснованным. Здание на 2-м Муринском проспекте просили сохранить градозащитники.

Аналогичное решение КГИОП считалось недействительным в 2021 году, однако в дело вмешался Третий кассационный суд. Оно было отправлено на новое рассмотрение. Пока решение не вступило в силу, активисты намерены выступить с его обжалованием.

Напомним, что ООО "СЗ 2-й Муринский" заявил о планах на строительство многоквартирного дома на месте здания ВНИИБ. Разрешение на строительство было продлено Госстройнадзором до марта 2025 года, однако градозащитники по-прежнему выступают против этого.

Ранее мы сообщили о том, что суд отказался штрафовать собственника исторического здания на Обводном канале.

Фото: ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем! (Всеволод Филиппов)