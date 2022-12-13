Суд отказался штрафовать собственника исторического здания на Обводном канале

Иск КГИОП к "Ай Ди Ритейл Солюшнз"был отклонён из-за отсутствия историко-культурной экспертизы.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в удовлетворении иска к компании "Ай Ди Ритейл Солюшнз", которой принадлежит здание на Обводном канале в составе объекта культурного наследия "Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник". Об этом пишет еженедельник "Недвижимости и строительство Петербурга".

Городское ведомство настаивало на выполнении собственником ремонта на объекте в течение двух лет с момента вступления решения в силу. Также Смольный намеревался взыскать с компании 100 тыс. рублей штрафа, а в случае дальнейшего неисполнения требования − по 200 тыс. рублей ежемесячно. Иск был подан после проверки в ноябре 2020 года.

Первоначально ответчик указал на то, что представители КГИОП проверяли не его собственность, а соседнее здание. Когда контролёры вынесли вердикт по нужному объекту, суд не смог встать на их сторону, поскольку на момент подачи иска в отношении здания не была проведена историко-культурная экспертиза, а также не был утвержден перечень предметов охраны.

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Фото: Citywalls.ru