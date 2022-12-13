Суд обязал Госстройнадзор выдать разрешение на строительство гостинцы в Кировском районе Петербурга

Многоэтажное здание планируют возвести на проспекте Стачек. В качестве застройщика выступит ООО "КСС–Запад".

Решением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Госстройнадзор обязан выдать застройщику ООО "КСС–Запад" разрешение на возведение многоэтажной гостиницы в Кировском районе Северной столицы. Ведомство должно выполнить условие в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в силу.

Компания планирует возвести трёхэтажное здание по адресу: проспект Стачек, дом №62. Решение согласовано с Арбитражным процессуальным кодексом. Судя по документации, гостиница будет трёхзвёздочной.

Госстройнадзор был намерен отказать в разрешении на строительство. В ведомстве указывали на недостаточное количество соцобъектов в округе, а также на то, что назначение участка не соответствует гостиничным целям.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Обуховской обороны реконструируют историческое здание под детский сад.

Фото: Piter.TV