Суд обязал Госстройнадзор выдать разрешение на строительство гостинцы в Кировском районе Петербурга

Решением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Госстройнадзор обязан выдать застройщику ООО "КСС–Запад" разрешение на возведение многоэтажной гостиницы в Кировском районе Северной столицы. Ведомство должно выполнить условие в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в силу.
Компания планирует возвести трёхэтажное здание по адресу: проспект Стачек, дом №62. Решение согласовано с Арбитражным процессуальным кодексом. Судя по документации, гостиница будет трёхзвёздочной.
Госстройнадзор был намерен отказать в разрешении на строительство. В ведомстве указывали на недостаточное количество соцобъектов в округе, а также на то, что назначение участка не соответствует гостиничным целям.
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Обуховской обороны реконструируют историческое здание под детский сад.
Фото: Piter.TV
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